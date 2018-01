Nonostante un mercato di fatto chiuso, lacontinua a seguire alcune piste per questa sessione di mercato invernale. I blucerchiati hanno posato gli occhi anche in Brasile, dove gioca Fabian. Difensore centrale, classe 1991 e di proprietà del Corinthians con cui ha vinto il campionato, il profilo del calciatore paraguaiano non è nuovo per Corte Lambruschini: già qualche tempo fa il suo nome era accostato al club genovese Balbuena è un calciatore molto quotato in Sudamerica: con il Corinthians ha giocato 32 partite segnando pure 4 reti. Un'annata indimenticabile per un centrale di difesa forte fisicamente e nel gioco aereo, tanto che il giocatore è stato inserito anche nella Top 11 del campionato brasiliano. Oltretutto, il suo contratto in scadenza a dicembre 2018 sta attirando parecchi sguardi. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la dirigenza della Sampdoria avrebbe in programma per oggi uncon il procuratore di Balbuena, così da sondare il terreno per un eventuale trasferimento a Genova, sponda blucerchiata.