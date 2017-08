Non solo Lorenzo Tonelli per la Sampdoria: i blucerchiati hanno intavolato un fitto canale diplomatico con il Napoli, e parecchi giocatori potrebbero spostarsi dal capoluogo campano sino a Genova, sponda Sampdoria. Oltre al centrale infatti il Doria segue anche il terzino sinistro Strinic e soprattutto Duvan Zapata, l'obiettivo principe per l'attacco.



Oggi la Samp incontrerà il Napoli per discutere dell'eventuale trasferimento del centravanti colombiano. La richiesta del club azzurro è piuttosto alta, circa 25 milioni, mentre Ferrero secondo gianlucadimarzio.com non vorrebbe offrire più di 18-20 milioni per l'attaccante classe 1991. L'obiettivo di Corte Lambruschini è quello di chiudere a questa cifra, magari inserendo nell'affare una percentuale sulla futura rivendita a favore di De Laurentiis. La Samp ha già da tempo incassato il gradimento di Zapata e del suo entourage, che sembrano pronti ad accettare il trasferimento alla corte di Marco Giampaolo.