Dovrebbe essere la giornata della fumata bianca. Il condizionale è d'obbligo, considerando l'estate vissuta da Patrik Schick, ma oggi la punta della Sampdoria dovrebbe apporre la firma definitiva sul contratto con la Roma. Nella Capitale si sono date appuntamento tutte le parti in causa nella vicenda: l'entourage di Schick, la dirigenza blucerchiata (Ferrero in testa) e quella giallorossa. Probabilmente lo stesso attaccante raggiungerà i protagonisti del summit di mercato che potrebbe sancire il definitivo passaggio in giallorosso dell'ex Sparta Praga per una cifra vicina ai 40 milioni. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe ormai ben poco di cui discutere, basterà apporre le firme sui contratti e inviare la documentazione in Lega.



A quel punto la Samp entrerà prepotentemente sul mercato alla ricerca di una punta. In pole per i dirigenti blucerchiati c'è Duvan Zapata, in uscita dal Napoli. Ma la prima offerta da 15 milioni è stata respinta dal club azzurro, che inizialmente chiedeva 25 milioni ma sembrava disposto a scendere sino a 20. La Samp ha fatto notare alla squadra di De Laurentiis (come aveva fatto a suo tempo con l'Atletico Madrid per Vietto) che avrebbe avuto poco senso incassare tutta la cifra ricevuta dalla cessione di Muriel per un nuovo attaccante.



OPZIONI - La Samp quindi valuta anche altri profili. Ad esempio quello di Pavoletti, in uscita sempre dal Napoli e che recentemente ha rifiutato il Cagliari. Il centravanti potrebbe però finire al Sassuolo, e allora ecco che i neroverdi riconsidererebbero la posizione di Falcinelli, che piace da tempo ai blucerchiati, nonostante il rinnovo sino al 2022. Al Milan invece c'è ad esempio Borini, appena arrivato in rossonero ma chiuso da Cutrone. Il Chievo, invece, ha proposto il prolungamento a Inglese. L'attaccante per il momento non ha ancora accettato, scrive ancora il quotidiano, e la Samp resta in attesa, attenta però anche ai mercati esteri dove le piste si moltiplicano.