Dopo la sbornia di gioia per il successo strepitoso ottenuto con il Milan, e dopo una giornata di meritato riposo concessa alla truppa blucerchiata da mister Giampaolo, la Sampdoria è già pronta a tornare in campo. Sabato alle 18.00 c'è la trasferta con l'Udinese, vero banco di prova per capire la reale dimensione blucerchiata, e il tecnico doriano non vuole perdere neppure un minuto per iniziare a pensare ai bianconeri.



Oggi la Samp si ritroverà in mattinata al Mugnaini, per riprendere gli allenamenti. Giampaolo ha messo in menù una doppia seduta di lavoro, e ritroverà tutti i suoi effettivi. L'unico acciaccato, per il momento, pare essere capitan Regini. Il difensore ha saltato la gara con il Milan a causa della frattura di un dito del piede, patita durante il match con il Verona. Regini verrà valutato nel corso della settimana.