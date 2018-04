Mancano ancora quattro partite alla fine del campionato, ma il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha già parecchia carne al fuoco su cui lavorare. In casa blucerchiata i temi più caldi sono ovviamente quelli inerenti al mercato, in particolare in merito al futuro di Lucas Torreira. Ma a Genova si parla anche molto dei programmi per la prossima stagione di Marco Giampaolo.



Per quanto riguarda Torreira, in molti sono rimasti spiazzati dalle dichiarazioni dell'agente del regista uruguaiano, che ha di fatto chiuso la pista Napoli: "Sarà la Sampdoria a decidere con Pablo Betancourt, l'agente di Torreira, le sorti del ragazzo" ha spiegato proprio Osti, intervenuto a Telenord. "Giampaolo? Mi sembra che si stia parlando del sesso degli angeli. Giampaolo ha un contratto per altri due anni. Quando c'è un contratto in essere deve essere rispettato, certamente ci devono essere dei programmi condivisi, a fine campionato è normale sedersi ad un tavolo e parlare del futuro, ovviamente a livello tecnico, succede in tutti i club. Perché la squadra subisce molti goal? Io non posso rispondere, mi occupo di altre cose, è una domanda che dovete porre all'allenatore” riporta Sampdorianews.net.



Il ds blucerchiato ha parlato anche di Europa League: “Ho sempre detto che la Sampdoria partiva per fare il meglio possibile, abbiamo superato i punti dell'anno scorso, giocheremo di domenica in domenica cercando di crescere e di fare il meglio possibile. Penso che gli obiettivi non vadano proclamati a inizio stagione, ma vadano raggiunti. E' sicuramente una stagione positiva, pensavamo di poterci posizionare tra il settimo e il decimo posto, perché ci sono altre squadre più attrezzate di noi, in questo spazio cercheremo di collocarci il più in alto possibile. Gli ultimi quattro impegni? Tutte le partite sono molto difficili, ognuna nasconde delle insidie”.