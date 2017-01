Nella gara tra Sampdoria e Empoli è nuovamente tornato titolare dopo parecchio tempo Angelo Palombo. L'ultima partita disputata dal capitano blucerchiato dal primo minuto era stata quella con il Chievo, quando Giampaolo aveva escluso Silvestre dall'elenco dei convocati e aveva dato spazio proprio al numero 17.



Con la squalifica di Silvestre, il dubbio al centro della difesa si è ripresentato. E a prendere posto di fianco a Skriniar è stato ancora Palombo: "Oggi qualche occasione la abbiamo creata, ma rispetto alle altre volte abbiamo fatto più fatica davanti. Loro sono una squadra organizzata ed è molto difficile fargli gol" ha detto proprio Palombo in zona mista al termine dell'incontro. "Purtroppo nelle ultime partite abbiamo fatto pochi punti, ma la squadra sta lavorando bene e continuare a lavorare con questa professionalità è la strada giusta”.



“Questa è stata una partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni, ma anche loro si sono resi pericolosi con il rigore. Il fallo? Ho temuto il rosso. Quando l’attaccante ti si mette davanti è ovvio che il rischio c’è, poi ho visto che lui mi cercava ed alla fine è arrivato il fallo. Credo di aver preso il giallo perché c’era Skriniar accanto a me, ma al di là di questo abbiamo sbagliato il movimento della linea difensiva - riporta Sampdorianews.net-. L’Empoli è molto difficile da affrontare. Oggi comunque il punto ce lo portiamo a casa: quando non si riesce a vincere, è meglio non perdere”.



"La stima del mister? È importantissima: non vale la pena per nessuno stare lì a fare il giocatore simbolo e basta. Lui ha dimostrato di aver fiducia in me schierandomi quando lo riteneva opportuno: il mister è uno che fa quello che dice" conclude Palombo parlando del suo rapporto con Giampaolo. "Fisicamente sto ancora bene e sento ancora di poter dare qualcosa di importante alla Samp. La Coppa Italia? Può essere un obiettivo: giocare contro grandi squadre dà sempre grandi motivazioni. Faremo di tutto per arrivare in fondo”.