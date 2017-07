Prime parole da calciatore della Sampdoria per Dawid Kownacki, il baby attaccante ufficializzato qualche giorno fa dal club blucerchiato. E sono dichiarazioni al miele quelle che il centravanti ex Lech Poznan ha rilasciato nei confronti del suo nuovo club: "Sono appena arrivato e non ho ancora visto molto, ma ho tempo per farlo. Ora sono qui a Genova, giocherò alla Sampdoria e si vedrà. Per me è una bella occasione e penso che sia stata la scelta giusta quella di venire in questo club".



"È la prima volta che vado all’estero, sono contento quindi che ci siano i miei amici polacchi, sarà più facile per me ambientarmi e penso che mi potranno aiutare moltissimo" prosegue Kownacki come riporta Sampnews24.com. "Voglio giocare il più possibile, dare il mio contributo, sfruttare questa occasione e segnare. Forza Sampdoria!"