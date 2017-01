Nelle ultime ore, all'interno del turbinio di nomi in entrate e in uscita per quanto riguarda il mercato dei difensori della, era rientrato anche il nome di Daniel. Il terzino blucerchiato, appena rientrato dopo un lungo infortunio, è stato corteggiato a lungo dal Frosinone. E anche il Pescara pareva interessato al laterale, magari nell'ambito di uno scambio con Biraghi. Il colloquio di questo pomeriggio tra la dirigenza doriana e il tecnico Marco Giampaolo, però, avrebbe prodotto una decisione diversa. Secondo Sampnews24.com il club blucerchiato, tenendo conto anche delle difficoltà per arrivare ad un giocatore di fascia in grado di sostituire Pavlovic, avrebbe deciso didel giocatore che recentemente ha cambiato nazionalità (non è più svizzero, bensì bosniaco). La Samp molto probabilmente lo impiegherà con più continuità da qui al termine della stagione, e tratterrà anche, che sembrava sul piede di partenza in questa sessione invernale.