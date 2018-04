La Sampdoria esce a testa bassa dall'Olimpico, dopo il k.o. con la Lazio, e logicamente non può esserci grande ottimismo dopo i 4 gol rifilati ai blucerchiati dalla squadra di Simone Inzaghi. L'unico che prova a cercare il lato positivo nella débacle è il responsabile dell'Area Tecnica doriana, Daniele Pradè, che pure non può essere soddisfatto del risultato. Un punteggio che oltretutto, secondo il punto di vista del dirigente, è persino eccessivo: "Resta sempre l'amaro in bocca.... Fa male averla persa così. Soprattutto perché per alcuni tratti abbiamo tenuto testa a una delle formazioni più forti del campionato, che sta attraversando un grande periodo di forma, quindi ancora più difficile da affrontare" ha spiegato Pradè a Il Secolo XIX. "Ci sono state fatali due frazioni, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo e gli ultimi dieci minuti della ripresa. Quella doppietta di immobile ha peggiorato parecchio il risultato, dandogli tutto un altro tono".



La Samp ha confermato un trend preoccupante, perchè in trasferta i blucerchiati soffrono sempre moltissimo: "Il rendimento esterno è uno degli aspetti che andranno valutati alla fine della stagione. Occorre analizzarli con maggiore freddezza e lucidità" ammette l'ex Fiorentina. "Questa è una squadra con tanti pregi e qualche difetto... Importante. Quando la partita non c'è più, tendiamo a mollarci mentalmente". Nonostante il 4-0, la Samp un piccolo motivo per sorridere ce l'ha, almeno secondo Pradè: " Mi piace comunque, anche in giornate come queste, andare a cercare la parte mezza piena del bicchiere. E allora mi dico che per la classifica è cambiato poco. Ha allungato solo l'Atalanta, ma il Milan è rimasto a 3 punti e siamo ottavi davanti alla Fiorentina, sulla quale siamo in vantaggio negli scontri diretti. Nei prossimi giorni dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali che abbiamo lasciato all'Olimpico - conclude il dirigente - e prepararci a giocarci moltissimo domenica contro il Cagliari".