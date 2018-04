La corsa all'Europa League della Sampdoria si è decisamente complicata dopo gli ultimi risultati. Il successo ottenuto agli sgoccioli contro il Bologna però ha mantenuto vive le speranze blucerchiate, nonostante la brutta battuta d'arresto di domenica contro la Lazio. I tifosi doriani adesso chiedono massimo impegno nelle prossime partite, per continuare ad inseguire il sogno di una qualificazione in Coppa.



Una promessa che il responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata Daniele Pradè si sente di fare ai sostenitori della Samp: "Ci teniamo ancora tanto, sono quattro partite che determinano il nostro futuro" ha detto il dirigente a Telenord. "Quella di domenica sarà una partita cruciale, che potrebbe essere determinante. La differenza di rendimento tra le partite casalinghe e le gare in trasferta? Dovremo analizzarla a freddo, a fine stagione. Abbiamo anche ottenuto vittorie importanti a Roma, Firenze e Bergamo, bisogna capire perché c'è questo calo di tensione, soprattutto quando siamo in svantaggio" riporta Sampdorianews.net.



Massima concentrazione quindi da qui alla fine del campionato: "Ce la metteremo veramente tutta, ho visto il mister e i ragazzi e sono convinto che sotto il profilo dell'impegno non mancherà nulla" conferma Pradè. "Non ci sono partite semplici, sulla carta la partita forse più tranquilla potrebbe essere con il Sassuolo, che comunque ha un ruolino di marcia ottimo. Le prossime quattro partite - conclude l'ex ds della Fiorentina - saranno quattro finali".