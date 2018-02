Per un paio di settimane durante il calciomercato appena concluso il suo nome è stato uno dei più discussi e citati in tutta Italia: il forte interesse della Juventus nei confronti di Dennis Praet ha movimentato la sessione invernale della Sampdoria. Alla fine il giocatore è rimasto in blucerchiato, con grande soddisfazione di Giampaolo e dei tifosi.



Nelle ultime settimane Praet sta lavorando per recuperare da un problema fisico. Nel frattempo però il centrocampista belga ha parlato a Elevensports.be. Tra i tanti temi toccati ovviamente ci sono anche il campionato della Samp, il suo futuro e pure un accenno a un suo vecchio compagno, Pedro Pereira: "La Sampdoria è un club molto caldo e ho un ottimo rapporto con lo staff e con i tifosi. Pedro, che ha giocato con noi l'anno scorso poi è partito per il Benfica, ora è tornato in Italia per giocare al Genoa ... Quando ci penso dico che io non sarei in grado di farlo, mi sento davvero un membro della famiglia Sampdoria" riporta Sampdorianews.net.



Il sogno di Praet è ovviamente il Mondiale, anche se per il momento sembra difficile ipotizzare la sua presenza nell'elenco dei convocati dal Belgio: "Per la Coppa del Mondo non credo di avere una possibilità, anche se posso sempre sperare perché la Sampdoria sta andando bene, ma l'allenatore ha formato la sua squadra l'anno scorso" ammette il numero 18 blucerchiato. "Non è facile arrivare alla selezione dei Red Devils, un trasferimento a un club più grande potrebbe essere d'aiuto, ma non so se Martinez guarda questo, non è il mio obiettivo andare in un top club solo per quel motivo".



Sul futuro e sull'interesse dei bianconeri, Praet cerca di non sbilanciarsi. Eppure una battuta dell'ex Anderlecht è piuttosto importante in chiave mercato: "Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E' un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui - ha concluso il giocatore - e non voglio andarmene."