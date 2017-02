Al Secolo XIX ha parlato Denis Praet, centrocampista della Sampdoria: "Il mio primo gol in Serie A, a Marassi, in una vittoria contro una grande squadra, perfetto. Speravo di farlo prima ma ho patito la differenza tra calcio italiano e belga. Il mio vero ruolo? Sono innanzitutto un giocatore offensivo e mi sento un numero 10. Anche se in Belgio non ho mai giocato con il modulo che facciamo con la Samp. In questi primi mesi di Serie A ho appreso tantissimo dal punto di vista tattico. Non c’è paragone con quanto ho professionalmente vissuto in Belgio".