E' stato uno dei migliori in campo nel successo ottenuto ieri dalla Sampdoria contro il Cagliari. Anzi, molto probabilmente Dennis Praet è stato il migliore tra le fila dei blucerchiati. Una prestazione matura, quella del belga, arrivata oltretutto nella posizione che lui sente più 'sua', quella di trequartista. Il calciatore ex Anderlecht ha pure trovato il gol capace di sbloccare il match, il primo in stagione: "E’ vero, non è un caso che abbia segnato oggi. Sono contento di aver giocato una partita sulla trequarti ma mi sento a mio agio anche da mezzala. Ho anche giocato da ala sinistra nell’Anderlecht, so come fare. Nessuna dedica particolare per il gol, solo per me e per la squadra".



Secondo Praet la Samp deve comunque prestare più attenzione nell'arco dei 90 minuti: "Bisogna cambiare qualcosa, abbiamo avuto difficoltà all’inizio del secondo tempo e solo dopo abbiamo gestito" conferma il numero 18 in zona mista, come riporta Sampnews24.com. "Sì, dobbiamo andare a vincere a Sassuolo. Abbiamo visto che è più difficile se giochiamo in trasferta, ma noi abbiamo il nostro obiettivo e giochiamo per vincere. Quagliarella? Penso che sia solo una botta, non penso che si sia fatto male seriamente" conclude.