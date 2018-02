Dal doppio allenamento di ieri a Bogliasco trapela una buona notizia per Marco Giampaolo e per tutti i tifosi della Sampdoria. La novità riguarda Dennis Praet, che si era fatto male il 24 gennaio con la Roma al Ferraris. Gli esami strumentali avevano mostrato uno strappo di cinque centimetri circa al bicipite femorale della coscia destra, un guaio fisico che il belga sta curando in maniera quasi maniacale: dopo l'infortunio ogni giorno l'ex Anderlerch si è sottoposto alla fisioterapia del caso, in modo tale da accelerare i tempi di recupero. Una cura che ieri ha dato i suoi frutti.



Praet è infatti tornato a correre, dopo essersi sottoposto alla consueta fisioterapia mattutina. Poi il numero 18 blucerchiato nel pomeriggio si è spostato in piscina, proseguendo il suo programma di recupero. La corsetta di ieri fa parte della prima parte aerobica, consueta nell'iter riabilitativo in casi del genere. Nei prossimi giorni poi sarebbe prevista una nuova risonanza magnetica, che consentirà di valutare al meglio i progressi fatti da Praet. Le date segnate sul calendario per il possibile rientro sono due: o l'11 marzo, quando la Samp affronterà in trasferta il Crotone, o la settimana successiva. Il 18 marzo al Ferraris arriva l'Inter, e Praet vuole essere della partita.