Il suo non è forse il nome più altisonante di questa Sampdoria che viaggia spedita in campionato, ma per Marco Giampaolo e per gli equilibri tattici blucerchiati si tratta di un profilo indispensabile: Edgar Barreto, dopo una prima stagione a Genova da dimenticare, nello scorso campionato si è preso il Doria e in questa stagione sta confermando la sua affidabilità. Giampaolo di fatto ha prolungato la carriera di Barreto, ma il paraguaiano lo ha ricompensato con prestazioni tutte grinta e cuore: "Spiace preferirgli Linetty" confessa Giampaolo "Quando entra è una diga".



In realtà, le prestazioni strepitose del polacco sino ad oggi non crucciano particolarmente l'allenatore doriano, che però non vuole fare a meno di Barreto per nessun motivo. Ecco perchè, secondo l'edizione genovese de La Repubblica, Giampaolo si starebbe spendendo con la dirigenza della Sampdoria per rinnovare il contratto dell'ex Palermo. L'attuale accordo tra Barreto e la Sampdoria scadrà a giugno, l'obiettivo di Corte Lambruschini è quello di portarlo sino al 2020, per consentirgli magari di chiudere la carriera in blucerchiato e blindare così uno dei senatori dello spogliatoio.