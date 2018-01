L'uomo copertina di questa Sampdoria è indubbiamente Fabio Quagliarella. Per consolidare ulteriormente questa convinzione - se mai ce ne fosse bisogno - ci sono anche i tre gol di domenica che lo hanno reso il grande protagonista della giornata blucerchiata. A quasi 35 anni, Quagliarella segna e convince. Il trucco, però, non esiste, almeno secondo l'attaccante stabiese: "Non c'è un segreto vero e proprio, come ho detto ieri, sono l'amore per questo lavoro e la voglia di migliorarsi sempre" ha raccontato il numero 27 a Tiki Taka su Italia 1. "Io leader? È una parola che si può mostrare sotto tanti aspetti, io sono abbastanza introverso, mi piace dimostrarlo sul campo e con gli allenamenti."



​Quagliarella ha un rimpianto, la poca considerazione con la maglia dell'Italia: "Con la Nazionale è rimasto un po' di amaro in bocca, dopo il Mondiale 2010 non sono stato preso molto in considerazione. Ho sempre cercato di non sbagliare annata, di fare i miei gol, ma ogni allenatore porta avanti il suo gruppo ed è normale che sia così" riporta Sampdorianews.net.



Grandi elogi da parte di Quagliarella anche per il suo allenatore: "Giampaolo? Ho detto che è il nostro top player, quando facciamo quello che ci chiede ci divertiamo in campo e i risultati si vedono." L'attaccante ha colto l'occasione per ricordare anche alcuni dei suoi gol più belli: "Quello da quasi centrocampo è stato particolare... ci sono sempre quei 2-3 gol che piacerebbe ripetere, come quello che segnai contro l'Atalanta a Bergamo, o alcuni con la maglia dell'Udinese."



A tenere con il fiato sospeso in vista della partita di domani sera contro la Roma sono le condizioni fisiche dell'ex centravanti della Juventus, che ha accusato un fastidio muscolare: "Con la Roma spero di esserci" ha concluso Quagliarella. "Oggi (ieri, ndr) sembrava andare un po' meglio, domani avrò gli esami e vedremo se potrò giocare".