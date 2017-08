E' stato ancora una volta lui il grande protagonista della Sampdoria: Fabio Quagliarella, con la terza rete in due partite, ha trascinato i blucerchiati sino ad un pesantissimo successo sul campo della Fiorentina. Una prestazione tutta grinta e personalità per il numero 27 doriano, vero e proprio valore aggiunto.



A 34 anni, l'attaccante è sempre più decisivo per la Samp. Merito di una condizione mentale davvero impeccabile: "Gli stimoli non mancano mai né per i giovani né per me" conferma lo stesso Quagliarella a Samp Tv. "Vincere partite così è sempre bello, ti danno sempre qualcosa in più, un bello slancio per il nostro morale. A Firenze era difficilissimo, abbiamo fatto un grande primo tempo e poi siamo stati bravi a soffrire. Bravo Puggioni, brava la difesa. Bravi tutti, insomma".



La sosta arriva in un momento positivo: "Meglio: potremo rifiatare" è l'analisi del numero 27, come riporta Sampdorianews.net. "Ci sarà l’occasione per i nuovi per capire meglio cosa il mister vuole e noi potremo mettere un po’ di benzina nelle gambe. Si ricomincerà con una sfida tostissima come quella contro la Roma".