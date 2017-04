L'alchimia che si è formata tra Marco Giampaolo e Fabio Quagliarella è un legame importante. Un'intesa virile, fatta di poche parole - come confermato dallo stesso tecnico doriano - ma di tanta sostanza. Ed è anche un rapporto che ha fatto le fortune della Sampdoria, come dimostra il successo sull'Inter di ieri sera.



La vittoria è stata griffata su rigore da Fabio Quagliarella, ma il numero 27 blucerchiato ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro del tecnico a Sky Sport: "E' un risultato importantissimo per noi, un rigore pesante a cinque minuti dalla fine. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che gioca a calcio, contro la Sampdoria non c'è niente di scontato - afferma l'attaccante doriano, come riporta Sampdorianews.net - . Per battere Handanovic dovevo essere impeccabile, l'ho tirato bene e abbiamo conquistato due vittorie a San Siro in questo campionato. Il nostro top player è Giampaolo, ci fa lavorare tanto e lo seguiamo dal primo giorno. Dai momenti duri esce fuori la vera squadra. La Sampdoria è una squadra che quando scende in campo non puoi dire la batto, facciamo sempre la nostra partita e questo è merito di Giampaolo".



Quagliarella si è poi soffermato anche sulle differenze nella manovra d'attacco avendo al proprio fianco Schick al posto di Muriel: "Con Muriel devo tornare indietro, Schick invece ti dà una mano ed è molto freddo ed anche se sbaglia non perde mai la testa. Per un ragazzo di vent'anni è fondamentale"