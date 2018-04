Per un Duvan Zapata che preoccupa, c'è anche un Gaston Ramirez che consente alla Sampdoria di tirare un sospiro di sollievo. Il trequartista uruguaiano era stato costretto ad uscire al 21' della ripresa nel match con la Lazio, dopo un duro contrasto con un giocatore biancoceleste. I blucerchiati inizialmente temevano un infortunio, ma non dovrebbe trattarsi di un problema particolarmente grave.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica ieri Ramirez è stato sottoposto ad alcune terapie a Bogliasco, ma l'acciacco deriverebbe soltanto da una contusione, e non dovrebbe essere così grave da mettere in dubbio la sua presenza domenica contro il Cagliari, anche se non è scontato che l'ex Bologna parta titolare contro i rossoblù. L'ultimo assist risale alla partita con la Fiorentina (ne fece tre) mentre per ritornare all'ultima rete in blucerchiato bisogna risalire al 23 dicembre, Napoli-Samp. Quasi un girone fa. Nelle ultime uscite Ramirez ha alternato buone prestazioni, e altre .decisamente meno brillanti, e Giampaolo spesso valuta come alternativa al numero 90 anche Caprari.