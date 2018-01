Laha dichiarato ufficialmente incedibile Gianluca. Il forte corteggiamento del- che aveva pensato di acquistare il numero 9 blucerchiato per girarlo poi al Sassuolo - non è andato a buon fine, un po' per la volontà del calciatore che non era convinto di lasciare Genova, un po' per la decisione della dirigenza e dello stesso Giampaolo di lasciare inalterato l'organico in questa finestra di mercato.Il Secolo XIX però racconta un interessante retroscena in merito all'operazione Caprari. Il club di De Laurentiis, dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, avrebbe formulato anche unaalla Samp, ancora più ricca. I dirigenti della società campana avrebbero messo sul piatto ben 16 milioni più 2 di bonus per avere il giocatore, per un totale diVendere a questa cifra Caprari avrebbe consentito al Doria di realizzare una plusvalenza di circarispetto al prezzo dell'estate scorsa in soli sei mesi. L'elevato importo che il Napoli sarebbe stato disposto ad investire per Caprari ha costretto Ferrero e Romei ad una riflessione approfondita, che ha poi generato il comunicato ufficiale volto a togliere definitivamente dal mercato il calciatore ex Pescara.