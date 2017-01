Il futuro di Anteresta ancora tutto da decifrare. Tra la possibile permanenza allae una partenza non più così scontata, l'attaccante croato valuta tutte le possibilità per il suo futuro. All'improvviso sembra essersi riaperta anche una trattativa che pareva ormai tramontata, quella con ilIl club rossoblù aveva seguito a lungo il centravanti classe 1991, prima di virare su Petkovic. Chiusa l'operazione che ha portato in Emilia il connazionale, il Bologna sembrava destinato a non operare nuovi ingressi per quanto riguarda il reparto avanzato. Eppure, nelle ultime ore secondo Sky Sport ci sarebbe stato untra il ds rossoblù Bigon e gli uomini mercato doriani, per sondare la situazione di Budimir.resta in vantaggio, ma la trattativa potrebbe riprendere anche sponda Bologna. Bisognerà tenere conto però della volontà della Samp, che ha bisogno di assicurarsi un possibile sostituto prima di lasciar partire Budimir: i nomi sul taccuino di Corte Lambruschini restano quelli di Calleri e Driussi