La Sampdoria blinda Matias Silvestre. Questo è quanto filtra in queste ore da Bogliasco dove l'agente del centrale argentino ha incontrato i vertici blucerchiati. E le sensazioni che trapelano dopo i summit sembrano essere molto positive.



Il centrale argentino, squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Napoli, dovrebbe vestire la maglia doriana anche nelle prossime stagioni. Secondo Sky Sport Ferrero avrebbe proposto al procuratore del calciatore, Fernando Cosentino, un'offerta difficile da rifiutare. Anche perchè il contratto presentato a Silvestre ricalcherebbe in maniera molto precisa le richieste del giocatore.



Si tratterebbe di un biennale a circa un milione di euro a stagione. C'è molto ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione, tanto che non sarebbe neppure più necessario un ulteriore incontro per definire gli ultimi dettagli prima della firma.