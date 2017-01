Quando laha perso Viviano per infortunio, poco prima del derby, in tanti temevano che l'assenza del portierone pesasse molto nell'economia blucerchiata. Così non è stato perchè, da quel momento in poi, è iniziata la favola di Christian. Una favola con tutti gli elementi dell'epica: il ritorno a casa dopo un lungo viaggio, ad esempio, ma pure la prova del fuoco da affrontare (un derby, a Genova, può anche far tremare le gambe). Puggioni ha superato ogni ostacolo, e si è guadagnato la considerazione di un pubblico che lo percepisce come 'un ragazzo della gradinata'. Cosa che, in effetti, il portiere è.Nonostante i tempi di recupero di Viviano che si allungano , insomma, la Samp sa di poter rimanere tranquilla tra i guanti del suo numero uno. Che nel frattempo potrebbe ritrovarsi sul tavolo la proposta che aspetta da tempo. Da Corte Lambruschini sembrano intenzionati ail suo contratto, che scadrà a giugno. Proponendo al portiere, secondo Sky Sport, anche un. Un modo per certificare l'ottimo lavoro di Puggioni, che sogna di poter chiudere la carriera con la maglia che indossa sin da bambino. Le premesse sembrano esserci tutte.