Massimoieri è approdato a Genova via Milano, in anticipo rispetto a quanto previsto. Il presidente della dopo aver smentito l'indiscrezione riguardante un cessione del club , è salito al Mugnaini e ha raggiunto Casa Samp. A Bogliasco era già arrivato Romei, ed era presente tutta la dirigenza. Ferrero infatti aveva indetto già da tempo un pranzo di lavoro, diventato ben presto una riunione plenaria. Erano presenti, oltre ovviamente a Ferrero e a Romei, anche il ds Osti, il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè e il ds del settore giovanile Pecini.Due i temi trattati, stando a Il Secolo XIX: lo stato dei lavori del centro sportivo e il mercato. Per quanto riguarda il cantiere del Mugnaini, la Sampdoria vuoledei nuovi spogliatoi entro l'inizio della prossima stagione, quindi alla fine dell'estate, in modo tale da avere a disposizione la palazzina già per la stagione 2018/2019. Per quanto riguarda il mercato invece la Samp sta iniziando a gettare le basi per la futura campagna acquisti. La dirigenza ha cominciato a filtrare i tanti nomi sul taccuino, così da imbastire le prime. Alla sera poi Ferrero e Romei hanno cenato in un ristorante di Bogliasco, insieme all'ex presidente Edoardo. Osti invece si è diretto a Chiavari, dove ha assistito dal vivo a Entella-Palermo.