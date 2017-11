La grande rivelazione di questi prime dodici giornate di Serie A è stata sicuramente la. E in blucerchiato c'è un giocatore in particolare che sta rivivendo una seconda gioventù, quel Fabioautore di 7 gol, tanti quanti Dzeko e Higuain.Proprio Quagliarella è stato avvicinato nelle scorse ore al Napoli come riserva di Mertens . Un'ipotesi che la Sampdoria, tramite l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero, ha smentito a Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo in un momento molto positivo, dobbiamo solo continuare così e seguire il maestro Giampaolo.. È ovviamente affezionato alla città di Napoli ma sta facendo benissimo con noi, non credo che adesso ci siano i presupposti per discorsi di questo tipo" ha detto il dirigente."Giampaoloperché ha dato un’identità alla squadra. È riuscito a fare un gran lavoro nonostante qualche cessione importante, era l’anno in cui dovevamo fare il salto di qualità e ci stiamo riuscendo" prosegue Romei analizzando il momento attuale. "Abbiamo inserito anche giocatori di qualità ed esperienza: Strinic, Zapata e Ramirez sono tra questi".Una suggestione per il futuro poteva essere Giampaolo come erede di Sarri. Idea destinata a rimanere tale, secondo l'avvocato di Ferrero: "Inutile nascondere che sono due allenatori che hanno la stessa filosofia di gioco e quindi è facile rispondere di sì. Ma. Non credo che vadano via dalle rispettive panchine“