La maggior soddisfazione per la chiusura dell'affare che porterà Gaston Ramirez a Genova traspare dalle parole dell'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero. Lo stesso Romei ha condotto l'operazione, con l'avvallo e l'aiuto degli altri dirigenti blucerchiati, e ora si gode i frutti del lavoro degli ultimi giorni. Un lavoro che consentirà al Doria di abbracciare anche Gianmarco Ferrari, il difensore fortemente voluto dal mister: "Ramirez e Ferrari sono i nostri regali di compleanno per Giampaolo" ha detto scherzando Romei a Il Secolo XIX. "Ramirez è un talento assoluto che in Italia abbiamo già apprezzato nel Bologna, con lui siamo convinti che la nostra trequarti farà un salto di qualità. In più è abilissimo nelle punizioni e nelle palle inattive. Il fatto che ha scelto la Samp, riducendosi molto l’ingaggio è la prova che ha sposato il nostro progetto e ha capito l’importanza che Giampaolo riconosce al suo ruolo. È da un mese che in silenzio portavamo avanti la trattativa e siamo convinti di aver piazzato un grande colpo. Idem Ferrari, arriverà inizialmente in prestito ma con un discorso sul riscatto per l’anno prossimo che ci consentirà di valutarlo almeglio.Lui aveva l’identikit richiesto dal mister per la difesa e riteniamo di averlo esaudito".



Massima soddisfazione quindi in casa Sampdoria per i botti di mercato di questo inizio agosto: "In attesa di Schick, riteniamo di avere compiuto i colpi di mercato che i tifosi si aspettavano, senza dimenticare il rinnovo di Torreira fino al 2022. Lo sottolineo perché dal presidente Ferrero a scendere non abbiamo mai aspettato con le mani in mano gli eventi ma sempre lavorato su più fronti per rafforzare la squadra e dotarci degli uomini migliori, nei reparti indicati, sempre rispetto alle nostre possibilità.Come sempre tutto è perfettibile - conclude Romei - e sarà il campo a parlare, ma la nostra parte la stiamo facendo. Ramirez è un sogno che realizziamo dopo averci provato più volte negli ultimi due anni".