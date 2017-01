I buoni rapporti tra Sampdoria e Inter sono ormai sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi anni, ad ogni sessione di mercato, i contatti tra le due società sono stati frequenti e continui. E anche questa finestra invernale non fa eccezione.



La Samp, alla ricerca di un terzino sinistro, ha puntato Davide Santon. Anche questo è un profilo che interessa da tempo a Corte Lambruschini, le parti sono al lavoro per cercare un'intesa di massima. Il giocatore preferirebbe una cessione a titolo definitivo, la Samp inizialmente ragionava con i nerazzurri su un prestito.



In caso la trattativa si arenasse, la Samp avrebbe già pronta l'alternativa. E anche in questo caso si tratterebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, di un giocatore di proprietà dell'Inter. Parliamo di Senna Miangue, belga classe 1997 che dal 2013 milita nelle giovanili nerazzurre e che vanta già 5 spezzoni di gara con la maglia dell'Inter tra campionato e Europa League.