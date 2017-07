Che Patrik Schick dovesse fronteggiare una concorrenza agguerrita ed estremamente numerosa approdando alla Juventus era noto. Alla Sampdoria l'attaccante ceco avrebbe trovato sicuramente molto più spazio, ma il richiamo bianconero è stato troppo forte per l'ex Sparta Praga, che ha raggiunto immediatamente Torino.



Ora però Schick potrebbe intraprendere il percorso inverso. Secondo le indiscrezioni raccolte da Premium Sport la Juve starebbe valutando la possibilità di cedere in prestito l'ex blucerchiato, a causa dell'abbondanza nel reparto. E la Sampdoria, dove Schick si era ambientato benissimo, sarebbe in prima linea per riabbracciare il classe 1996, prelevato solamente un'estate fa per poco più di 4 milioni e rivenduto al club di Corso Galileo Ferraris per oltre 30 milioni.