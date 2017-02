Tanta voglia di campo e di allenamento per Matias Silvestre, uno dei professionisti più attenti di casa Sampdoria. Persino troppa voglia, visto che il centrale argentino, vero punto di forza della difesa di Giampaolo, è persino incappato in una... multa per la sua smania di puntualità.



Il fatto, raccontato da Il Secolo XIX, è avvenuto ieri nel pomeriggio. Il calciatore argentino aveva ottenuto dalla società un permesso di 15 minuti rispetto all'inizio dell'allenamento, previsto per le 15. La voglia del calciatore di essere puntuale al fischio di inizio del mister per la prima sessione di lavoro settimanale gli è costata una multa.



La Ferrari nera del giocatore è stata fermata da una pattuglia della polizia, che lo ha punito per eccesso di velocità. Multa regolata sul posto, ma che ha procurato a Silvestre le bonarie prese in giro dei compagni: all'interno dello spogliatoio blucerchiato, la precisione e il rispetto delle regole dell'ex Milan e Inter è ben nota, ecco spiegato il motivo dell'ilarità dei 'colleghi' che lo attendevano al Mugnaini.