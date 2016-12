La crescita di Milan Skriniar con la maglia della Sampdoria è stata davvero esponenziale. Sono ormai lontani i tempi delle incertezze messe in mostra nelle prime giornate di campionato: ora il giovane slovacco è un giocatore diverso e ieri, contro l'Udinese, ha offerto forse la sua miglior prestazione stagionale.



Oltretutto, i 'clienti' di cui occuparsi non erano semplici, considerando che nella sua zona transitavano spesso Zapata e Thereau: "È stata una partita difficile. L’Udinese gioca molto bene in difesa e concede pochi spazi" conferma lo stesso Skriniar nel post partita. "Peccato non aver vinto, perché nel secondo tempo secondo me abbiamo giocato meglio di loro. Siamo contenti di aver fatto più punti rispetto all’inizio: non stiamo facendo male, ma possiamo fare ancora di più”.



Nel sottolineare i suoi miglioramenti, Skriniar ha parole di elogio anche per il compagno di reparto Matias Silvestre: "Oggi non era una partita facile: l’Udinese è una squadra molto fisica, ma Silvestre mi ha aiutato molto, non solo oggi, ma in tutta la stagione. Schick? Il suo italiano sta migliorando, stiamo studiando, ma questo non è un problema - scherza in chiusura il giocatore, come riporta Sampdorianews.net-: lui quando fa gol non deve parlare in italiano”.