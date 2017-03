La Sampdoria si crogiola nel suo momento d'oro. Il club blucerchiato con Giampaolo vola, e il derby vinto ha rilanciato ulteriormente dal punto di vista del morale una squadra e una tifoseria già a mille dopo le ultime recenti prestazioni.



In questo solco stridono alcune dichiarazioni di Giampaolo nel post partita, per la verità abbastanza scontate: tutti sanno che Muriel molto probabilmente lascerà Genova a giugno, anche perchè il prescelto per 'fare cassa' e foraggiare la politica di investimento sui giovani sembra essere proprio il colombiano.



Le frasi del mister doriano sono state immediatamente riprese da vari quotidiani, siti e testate, e in alcuni casi anche leggermente travisate. Può essere questa la chiave di lettura giusta per interpretare il comunicato, a firma di Massimo Ferrero e diramato dal club di Corte Lambruschini su tutti i suoi canali, in cui la Sampdoria parla di 'strumentalizzazioni': "La gioia di due derby vinti, dopo 57 anni in una sola stagione - si legge su Sampdoria.it - non viene intaccata neppure da qualche strumentalizzazione. Ora concentriamoci sulla partita con la Juventus per provare a regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi, che ancora una volta faranno di Marassi lo stadio migliore con i colori più belli del mondo.



Massimo Ferrero"