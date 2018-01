Filip Djuricic di fatto ha già le valigie in mano. Il trequartista serbo a gennaio lascerà la Sampdoria, lo ha recentemente ammesso lo stesso giocatore classe 1992. Per l'ex Benfica si erano mosse alcune società olandesi, mentre la Stella Rossa aveva pensato di riportarlo in Serbia. Il numero 10 blucerchiato però piace anche in Italia: lo seguono alcune squadre di Serie B ma ora si sarebbe aggiunta anche una pretendente della massima serie, il Benevento.



Secondo Alfredo Pedullà il club campano, molto attivo sul mercato in questi giorni, apprezzerebbe molto le qualità del centrocampista blucerchiato. Persino il calendario potrebbe aiutare questa trattativa: sabato la Samp farà visita proprio ai giallorossi, e la sfida del Vigorito potrebbe consentire alla dirigenza degli stregoni di sondare il terreno con gli uomini mercato doriani, così da capire la disponibilità dei blucerchiati a discutere il trasferimento di Djuricic.