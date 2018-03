Sono parecchi i profili di giocatori tra le fila delloche solleticano l'interesse delle società di Serie A. E in estate è previsto un vero e proprio fuggi fuggi dall'ucraina: Il primo a partire sarà Bernard, ma sul taccuino delle squadre italiane ci sono anche altri nomi. Lain particolare è molto interessata a 2 calciatori sudamericani: si tratta di Taison e della punta Da tempo i blucerchiati stanno trattando Il centrocampista offensivo , ma dalle parti di Corte Lambruschini sono particolarmente attenti anche alla situazione del centravanti argentino, classe 1991 autore di 27 gol in stagione tra campionato e coppe varie. A far gola nello specifico è il fatto che il contratto dell'attaccante scadrà a giugno. La Samp secondo Tuttosport sarebbe. Liberandosi a zero, ed essendo in possesso pure del passaporto italiano, Facundo Ferreyra piace anche al Bologna e alla Fiorentina. Entrambe le società sembrano pronte a formulare importanti offerte contrattuali per il calciatore cresciuto nel Banfield