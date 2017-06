Roberto Mancini guarda alla Sampdoria per rinforzare il 'suo' Zenit San Pietroburgo. Il club russo, che ha recentemente ufficializzato l'arrivo dell'ex tecnico dell'Inter, è alla ricerca di un attaccante e avrebbe puntato il blucerchiato Luis Muriel, autore di una grande stagione a Genova ed entrato nel mirino di tante società.



Non ci sono soltanto Lazio, Fiorentina e Inter a monitorare il colombiano: anche la Russia si è accorta del suo talento, e lo stesso Mancini avrebbe espresso il suo gradimento per il numero 9 doriano. Secondo Sampnews24.com sarebbero stati già avviati i primi contatti tra le parti, tanto che lo Zenit avrebbe già sondato la disponibilità di Corte Lambruschini chiedendo informazioni sul centravanti. Oltretutto il club russo sembrerebbe pronto a pagare per intero la clausola rescissoria di Muriel, fissata a 28 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità in merito alla situazione.