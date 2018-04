Probabilmente in questo momento Mihaè uno dei calciatori più interessanti dell'intera Serie B. Il trequartista di proprietà dell'è a tutti gli effetti la stella della squadra di Andreazzoli, che naviga a vele spiegate verso la Serie A. In effetti la stagione dello sloveno classe 1994 è stata da incorniciare: 8 gol e ben 11 assist in 35 presenze rappresentano un bottino di tutto rispetto per il calciatore approdato in Toscana a gennaio 2017. Logicamente, la Serie A ha posato gli occhi sul talento arrivato in Italia dall'Olimpia Lubiana. Lain particolare sembra molto interessata al giocatore, che era stato seguito già a gennaio dagli uomini mercato di Corte Lambruschini.L'ipotesi più percorribile in questo momento sembra quella di un'operazione sulla falsariga di quella fatta a suo tempo dalla Samp per Torreira. I blucerchiati potrebbero cercare diper il prossimo campionato. L'idea sarebbe quella di fargli assaggiare con continuità il massimo campionato italiano in un ambiente conosciuto e tranquillo, per poi riportarlo alla base dalla stagione successiva. Oltretutto, l'operazione consentirebbe alla squadra di Corsi di monetizzare subito e di avere ancora a disposizione Zajc per l'annata 2018/2019.Secondo Sampnews24.com però il Doria rischia di affrontare una concorrenza piuttosto agguerrita. Sul trequartista si starebbero muovendo anche il, altre due società stuzzicate dalle qualità del ragazzo. Il rischio è quello di un'asta, che alzerebbe in maniera esponenziale le richieste economiche dell'Empoli complicando non poco la trattativa.