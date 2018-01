La Serie B, se la si segue con attenzione, può proporre affari vantaggiosi a prezzi abbastanza contenuti. Lo sa bene la Sampdoria, che dalla cadetteria ha pescato un certo Lucas Torreira, e sogna di ripetere il colpo fatto con il regista uruguaiano. In questo momento gli uomini mercato di Corte Lambruschini hanno due nuovi obiettivi per la prossima stagione: si tratterebbe di Miha Zajc e di Luca Tremolada, di proprietà rispettivamente dell'Empoli e della Ternana.



Zajc è un trequartista sloveno classe 1994, approdato in Italia a gennaio 2017. In questa stagione si è imposto come uno dei giocatori più interessanti tra le fila del club azzurro, e la Samp gli avrebbe messo gli occhi addosso. Lo stesso Zajc recentemente ha ammesso di "aver letto qualcosa" in merito all'interesse doriano, tranquillizzando però i tifosi di essere concentrato solo sul presente e di pensare solo "a fare bene a Empoli". Inevitabile però che l'interesse blucerchiato possa smuovere qualcosa per quanto riguarda il calciomercato, anche perchè la Samp ha già imbastito in passato parecchie operazioni con la squadra del patron Corsi.



Più recente invece è l'interesse per Tremolda. Si tratta di un calciatore diverso rispetto a Zajc, più 'maturo' (ha 26 anni) e reduce da numerose esperienze tra Serie B e Lega Pro. A rendere noto il gradimento blucerchiato per il calciatore attualmente tesserato con la Ternana, ma cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è stata Sampdorianews.net. La società umbra lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Entella, e al Liberati si è subito imposto con sei reti in campionato. A gennaio Tremolada non lascerà sicuramente la Ternana, anche perchè ha già giocato con due maglie in stagione. A giugno però il trequartista - che all'occorrenza può essere impiegato anche come ala - verrà riscattato della società rossoverde. A quel punto la Samp potrebbe tentare di inserirsi per portare a Genova il calciatore classe 1991.