E' terminato da pochi minuti l'incontro che la Sampdoria aveva programmato per oggi a Milano con il Genk. Oggetto della trattativa era ovviamente il futuro di Omar Colley, difensore centrale del club belga e primo obiettivo per la difesa blucerchiata. La Samp, alla ricerca di un centrale da affidare a mister Giampaolo, ha puntato in maniera decisa sul giocatore classe 1992, con cui ha già l'accordo, ma per il momento sono le pretese della società proprietaria del cartellino a frenare la trattativa.



Secondo Sky Sport il summit avrebbe dato esiti contrastanti: il Genk ha presentato oggi un nuovo acquisto in difesa, aprendo all'eventualità di una partenza di Colley, la distanza tra le richieste e l'offerta blucerchiata, però, non è stata colmata. Il Genk chiede non meno di 10 milioni, l'offerta doriana è di 7 più 1 milione di bonus: i contatti sono destinati a proseguire, ma per il momento i blucerchiati riflettono per decidere se colmare la distanza.