La Sampdoria accelera per Valerio Verre e Francesco Zampano: stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com la trattativa con il Pescara è in fase avanzata per portare i due giocatori, seguiti a lungo anche dalla Fiorentina, già a gennaio in blucerchiato. Con due formule diverse: per Verre si tratta di prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro, per Zampano invece trasferimento a titolo definitivo con una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro nelle casse del Pescara. Mancano pochi dettagli legati all'inserimento di contropartite tecniche, una di queste è stata individuata in Ante Budimir: passi avanti, Verre e Zampano sono più vicini alla Samdoria grazie agli ottimi rapporti con il Pescara, testimoniati anche dall'operazione Torreira.