La Sampdoria, da inizio stagione, va ripetendo che l'obiettivo per questo campionato è 'la parte sinistra della classifica'. Una frase fatta del calcio, un traguardo più che altro simbolico, o almeno così andava interpretato sino a poco tempo fa. In realtà, mette in evidenza La Repubblica, ci sono svariati motivi per strappare il decimo posto. Tre milioni di buoni motivi, almeno.



Tanto vale infatti il piazzamento a fine stagione. Merito delle cosiddette 'quote incrementali' delle risorse derivanti dai diritti tv. Sono, in sostanza, soldi che una società incassa in base al piazzamento finale in Serie A. Si tratta per la precisione di 3 milioni e 100mila euro, mentre dall'undicesimo al diciassettesimo posto i blucerchiati ne riceverebbero solamente uno. Purtroppo per la Samp, arrivare decimi o noni non cambierebbe molto: anche per il Torino di Mihajlovic al momento è prevista la stessa quota. Il salto si avrebbe arrivando ottavi: la piazza occupata attualmente dalla Fiorentina vale 4 milioni e 300mila euro.



Questa griglia, stilata dalla Serie A, è anche quella a cui si rifanno i contratti di sponsorizzazione. Gli sponsor si rifanno agli scaglioni della ripartizione delle quote incrementali per attribuire i bonus alle società foraggiate. Si tratterebbe di un altro modo a disposizione della Samp per aumentare le entrate e gli incassi. Per una società come quella doriana, è una condizione vitale.