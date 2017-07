Quello che ad inizio mercato veniva definito dagli stessi dirigenti della Sampdoria 'solo un sogno' potrebbe tramutarsi in una realtà: Luciano Vietto in blucerchiato non è più un'ipotesi, ma una possibile trattativa aiutata anche dalla scelta di cuore di Griezmann, che ha rifiutato il Manchester United per rimanere all'Atletico Madrid (venendo addirittura 'scaricato' dal suo storico procuratore).



La decisione dell'attaccante francese di riflesso influenzerà anche il mercato blucerchiato: in caso di partenza del Petit Diable l'Atletico Madrid avrebbe sicuramente impedito il trasferimento di Vietto, anche perchè il blocco del mercato dei Colchoneros impedisce movimenti in entrata e sostituire un giocatore per la squadra di Simeone è al momento impossibile. La permanenza di Griezmann in Spagna, però, potrebbe aprire le porte ad una cessione di Vietto.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica a Vietto non dispiacerebbe affatto la possibilità di trasferirsi a Genova, sponda Sampdoria. I sondaggi di Ferrero, Romei Osti e Pradè sino ad oggi hanno dato esito positivo, aumentando la fiducia della dirigenza doriana per la buona riuscita dell'operazione. La Samp ora però deve aspettare: l'Atletico ha portato in ritiro il giocatore, e valuterà con attenzione tutte le sue future mosse. Da Corte Lambruschini però non hanno fretta: sanno che Vietto sarebbe la seconda punta ideale per Giampaolo perchè è rapido e intelligente. Rispetto all'altro nome sul taccuino, che è quello di Eder, è più giovane con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono. Ma la Samp sogna di fargli vestire il blucerchiato, e lavorerà per concretizzare questo obiettivo.