Il rapporto tra Emiliano Viviano e i tifosi della Sampdoria è viscerale, forte e sincero. E la scorsa stagione il portierone blucerchiato è stato decisamente il miglior giocatore tra le fila doriane. Anche perchè di fatto se la Samp è ancora in Serie A lo deve alle determinanti parate del suo numero due, che ha ricevuto dal club 'Gianni de Paoli' di Lavagna il prestigioso premio 'Rete d'Argento', attribuito dai sostenitori blucerchiati al giocatore che più di tutti si è distinto nella stagione precedente.



"Fa piacere che il proprio lavoro venga riconosciuto dai tifosi e questo è un premio che hanno ricevuto giocatori importanti della storia della Samp" ha detto proprio Viviano a Telenord. "Sto facendo una serie di tatuaggi che indicano parti della mai vita. Genova è una parte importante della mia vita. Fin qui abbiamo fatto un ottimo campionato, ma rischiamo che poi passi come anonimo. Abbiamo fatto una bella sequenza di risultati, non dobbiamo vanificarla".



Quella odierna è stata anche la giornata dell'addio definitivo di Antonio Cassano. Un argomento su cui ovviamente Viviano è stato interpellato: "Con Cassano ci ho parlato spesso, anche oggi. Dispiace perché è finita un’avventura molto importante, gli auguro il meglio e di non smettere di giocare. Come squadra - conclude il portierone, come riporta Sampdorianews.net - la mia promessa è che continueremo con il nostro piglio di non mollare mai perché so che sono le cose apprezzate dai tifosi”.