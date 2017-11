La Sampdoria aspetta la Juventus. Domenica, al Ferraris, i blucerchiati accoglieranno la squadra di Allegri con il sogno di fare uno sgambetto ai campioni in carica, prolungando la strisicia di 5 risultati positivi in campionato. Emiliano Viviano, però, sa che la Juve non va mai sottovalutata: "Restano gli avversari più forti del campionato, sono favoriti, ma noi arriviamo a questo appuntamento con tanta consapevolezza nei nostri mezzi e proveremo a dire la nostra" ha detto l'estremo difensore doriano a Mediaset Premium. "So di non essere ancora al cento per cento, ma rientrare in una gara importante e vincere è stato positivo. Ho avuto due settimane in più di lavoro, c’è ancora tanto da fare ma mi sto avvicinando sempre di più al massimo della forma".



Il 'collega' bianconero di Viviano domenica sarà Buffon, reduce dall'eliminazione dal Mondiale: "Conosco Gigi e so che lui in qualità di capitano si sentirà sicuramente responsabile di quello che è successo. Ha pianto, ma penso che non debba piangere, perché lui è stato il più grande portiere della storia del calcio italiano e lascia a testa alta". La Samp però potrà contare su Fabio Quagliarella: "È una garanzia sotto ogni punto di vista: gioco, rendimento in campo, profilo umano. Sappiamo che per noi è un giocatore fondamentale, un esempio da seguire" racconta Viviano. "Siamo sicuri che farà anche quest’anno una stagione meravigliosa. Higuain? Mi meravigliavo quando veniva criticato, è sicuramente uno degli attaccanti più importanti della Serie A. Era normale che tornasse a segnare: ovviamente spero che questa domenica rimanga a secco, e che la Sampdoria riesca a strappare un risultato positivo"



In quanto ad obiettivi, Viviano non si nasconde, pur non ammettendo che il sogno sarebbe una qualificazione alle Coppe: "Europa? La classifica conta a maggio, non a novembre" ha concluso il numero 2 blucerchiato. "Vincere, però, sarebbe una grandissima iniezione di fiducia".