In questo momento è sicuramente uno dei calciatori più decisivi in casa Sampdoria: Duvan Zapata, nonostante il momento non splendido dei blucerchiati, sta vivendo la sua miglior stagione in Italia. Con le 11 reti messe a segno in stagione - condite anche da 6 assist - il centravanti colombiano ha battuto il suo precedente record, che risaliva alla stagione scorsa, quando aveva realizzato 10 gol.



Anche per questo motivo, in casa Samp tutti hanno tenuto il fiato sospeso dopo l'infortunio rimediato dal numero 91 contro la Lazio. Alla fine, il problema fisico è stato decisamente ridimensionato dagli accertamenti a cui si è sottoposto: "Ho effettuato alcuni esami che non hanno evidenziato lesioni, mi sento bene ma vediamo in questi giorni come mi sentirò" ha raccontato Zapata a Telenord. "La Sampdoria è un bel gruppo, compatto, che vuole lottare fino alla fine del campionato per quelli che sono i nostri obiettivi. Abbiamo ancora quattro partite difficili, soprattutto quelle dove gli avversari si giocano obiettivi importanti, sarà fondamentale finire bene" riporta Sampnews24.com.



Per Zapata non ci sono distrazioni in questo finale di stagione: "Il mercato non influisce sul nostro rendimento, penso che tutti i miei compagni siano concentrati su queste quattro partite che restano. Le avversarie per l’Europa League? Sono più preoccupato di quello che possiamo fare noi piuttosto che per gli altri, noi dobbiamo fare il massimo. Finché c’è una minima possibilità, c’è fiducia di poter raggiungere l’Europa League. Da ex giocatore del Napoli è dura fare un pronostico, noi dobbiamo ancora giocare contro di loro: hanno i loro obiettivi, come noi i nostri. Futuro? Sono appena arrivato alla Sampdoria - conclude l'attaccante - e conto di rimanerci molto tempo".