Gli approfonditi test a cui è stato sottoposto il calciatore presso il Laboratorio Albaro per valutare l'entità del problema hanno dato risultati discretamente rasserenanti. "Gli esami strumentali

", ha scritto Sampdoria.it. Il calciatore "proseguirà il proprio recupero masso-fisioterapico già intrapreso nelle ultime ore" , ha aggiunto il sito ufficiale blucerchiato. Difficile ipotizzare un suo recupero già per Cagliari, anche perchè il Doria non ha alcun interesse a rischiarlo, specie considerando il difficile finale di campionato che attende gli uomini di Giampaolo. Sempre dal fronte infermeria, bisogna segnalare che Nicolasta proseguendo il suo iter riabilitativo.Per quanto riguarda il resto del gruppo, la Samp è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta di Roma. I giocatori più impiegati contro la Lazio si sono sottoposti a fisioterapie e a una seduta di, mentre il resto della squadra si è allenata regolarmente sul campo '2' del Mugnaini. Per domani è invece in agenda una seduta mattutina.