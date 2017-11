Duvan Zapata, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Premium Sport in vista del derby della lanterna di sabato sera contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Sarà una partita speciale, per noi, per loro, per tutta la città. Mi hanno detto fin da subito che sarà come una finale e così sarà anche sabato sera. Noi speriamo di giocare bene e vincere".



SUL PREDECESSORE MURIEL - "E' stato fondamentale l'anno scorso. Mi piacerebbe ripetere ciò che e' riuscito a fare lui, però penso che la cosa piu' importante sia continuare il nostro percorso a livello di squadra. Non mi aspettavo di cominciare così bene con questa maglia ma ora voglio proseguire su questa strada".



OBIETTIVI PERSONALI- "Voglio essere la faccia dura della squadra. Il mio obiettivo è quello di superare i 10 gol stagionali".