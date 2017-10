Bernardo Romeo, manager del San Lorenzo, in esclusiva per FcInterNews, spiega nei dettagli la situazione di Paulo Diaz difensore classe '94 dei Ciclòn. "Si tratta di un top player. Non a caso difende anche i colori del Cile, nella nostra squadra proviamo una grande considerazione per lui. Parlando sinceramente devo però dire che ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte dell’Inter o di altri club. Certo, anche noi ci siamo resi conto dell’eco dei rumors provenienti dall’Italia per l’interesse su Diaz. Costo? Per noi il giocatore vale sei-sette milioni. Vediamo se qualcuno ci farà pervenire un’offerta di questo tipo. La analizzeremo e prenderemo la nostra decisione. Posso aggiungere che in molti chiedono informazioni su di lui. Però ripeto: ad oggi ufficialmente non c'è niente. Nei prossimi giorni ci incontreremo con i suoi rappresentanti. Per una chiacchierata e per fare il punto della situazione".