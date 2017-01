è stata una partita notevole dal punto di vista tattico., prudente e senza un terzino destro di ruolo, arriva al Franchi rinunciando al modulo 4-3-1-2, poiché intuisce che i pericoli nasceranno sulle catene laterali.; e se il trio di centrocampo è confermato in blocco (Khedira, Marchisio, Sturaro),può accomodarsi in panchina, mentre in difesa rispunta Bonucci. La viola di, pur opponendo sempre una retroguardia a tre, è più spregiudicata. Gioca in casa. Il portoghese l’ultima volta che ha optato per ilcontro un 3-5-2, ne ha presi tre (contro la Lazio), eppure non è intenzionato a cambiare la sua idea di calcio preferita. Inoltre torna Valero, l’anima della sua Fiorentina.La novità però èschierato non in mezzo al campo, al posto di Vecino o Badelj, bensì da. Questa trovata consentirà alla squadra di Sousa molte più soluzioni in fase di palleggio, soprattutto nella fase iniziale dello sviluppo manovra. I toscani cominciano l’azione sempre da quella parte proprio per sfruttare al meglio le doti tecniche del centrocampista arretrato sulla linea dei tre difensori, in una zona del campo difficilmente attaccabile per tempo. Anche quando la manovra viola parte dall’altra parte,, dal quale poi ricevere nuovamente il pallone, liberi dalle marcature di attaccanti e centrocampisti avversari. Se a questi palleggiatori aggiungete il jolly Valero, che spesso si abbassa tra centrale laterale ed esterno, per offrire un ulteriore punto di appoggio al fraseggio, capirete ben presto perché. Perché ritardano ad accorciare? Alex Sandro e Cuadrado hanno Chiesa e Olivera, ma? Un po’ cercheranno di salire su Vecino e Badelj, un po’ dovranno guardarsi alle spalle dove si aggirano pericolosamente Bernardeschi e Valero, fra cui balla un Marchiso in difficoltà. Dybala e Higuain provano invano ad aiutare i propri compagni, ma la circolazione del pallone da parte dei viola è troppo rapida e precisa. Domanda:. Allegri lo capirà nel secondo tempo, buttando nella mischia Piaca da esterno alto, proprio a ostacolare il colombiano. Nella prima frazione soprattutto, il giocatore di colore ha saputo eludere il pressing non soltanto a palla bassa, ma anche cercando il lancio diretto su Kalinic per superare la mediana bianconera.E’ quello che è successo sul primo gol, infatti, ed è il caso che analizziamo qui sotto perché a mio avviso è davvero sintomatico.. Marchisio, Chiellini, Sturaro, Dybala e Khedira vengono attratti sull’esterno (trequarti avversaria) e presi in mezzo dal palleggio dei viola. In questo fotogramma è possibile apprezzare la posizione di Valero tra centrale laterale (Sanchez) ed esterno (Chiesa). Con Vecino in mezzo, si crea una specie di rombo defilato: superiorità numerica in una zona del campo apparentemente insignificante, ma in realtà strategica.A questo punto Valero gioca il pallone a Vecino e si smarca, lasciando lo spazio per un appoggio su, l’unica soluzione rimasta al compagno, chiuso dalla morsa bianconera. Si direbbe un ottimo pressing.Il problema è che. Notate Chiesa e Bernardeschi all’altezza del centrocampo., su cui si avventa in primis l’attaccante croato, e sulla prevedibile seconda palla Chiesa e Bernardeschi. Guardate che movimento è costretto a fare Alex Sandro per andare a coprire il buco in mezzo al campo.Nel contrasto volante che provocherà qualche protesta da parte juventina,arriva prima, ma il pallone si impenna.Il numero dieci viola, tuttavia, avrà tutto il tempo di stoppare il pallone, perché da una parte Bonucci e Barzagli, rimasti soli dietro, scappano a protezione della porta, dall’altra Marchisio Chiellini e Khedira, benché stiano rientrando ai mille, non fanno in tempo a schierarsi oltre la linea della palla.Apparentemente è un due contro due, in realtà, sul lato lasciato scoperto da Chiellini che era uscito in pressione molto alto.Sull’assist di Bernardeschi, Kalinic ruba quel niente a Bonucci che gli permetterà di arrivare primo sul pallone e trafiggere Buffon.