Gli infortuni non fermeranno Santi Cazorla: il centrocampista spagnolo non vede il campo dal 2016 per problemi alla caviglia che lo hanno quasi portato all'amputazione del piede, ma ora è pronto a lottare per tornare a giocare. Lo svela lo stesso giocatore dell'Arsenal a RTVE: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato di gettare la spugna. Ho pensato cose tipo: "Magari non vale neanche la pena di continuare". Se la cosa andrà bene, forse l'anno prossimo potrò tornare a giocare ad alti livelli. L'ultimo intervento è stato sette settimane fa, il mio decimo in totale. La prima operazione era rischiosa perché ho preso molti corticosteroidi e la pelle era deteriorata. Poi c'è stato un trapianto di pelle e dopo di quella l'infezione ha mangiato il mio tendine".