Nuova sciagurata partita per Davide Santon che non riesce a trovare il giusto feeling con la tifoseria dell'Inter. Ancora una volta il suo ingresso in campo è coinciso con il crollo dei nerazzurri e sullo sfortunato terzino si è scatenato l'ennesimo tam tam mediatico di insulti e minacce.



Attraverso una Instagram Stories, Chloe Sanderson, compagna e moglie di Davide Santon, ha voluto mostrare la serie di insulti e minacce che lei e suo marito hanno dovuto subire dopo il ko.



Questo il messaggio: "Stanotte son senza parole sugli esseri umani. Grazie a chi ha espresso i suoi sentimenti per una partita senza minacce di morte, stupro o auguri di malattia. E agli ignoranti che credono che il denaro possa attutire questo tipo di commenti, dico che mio padre sta attualmente morendo di tumore al pancreas, e il denaro non lo aiuta. Il calcio è uno sport fatto di passione, lo capisco e lo apprezzo, ma per la prima volta nella mia vita ho paura a stare da sola a casa con mio figlio. Infatti mi è stato detto di chiudermi dentro e di preoccuparmi su come il mio compagno possa tornare a casa stasera. Non è giusto. Nessuno sta peggio di Davide per il risultato della partita".