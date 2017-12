Alla ricerca di

,

dopo la brillantezza iniziale. Quella che, a Firenze, non hanno ancora visto. Quella che, tranne sei mesi ad Empoli dopo la parentesi al Milan, si è offuscata dietro ad infortuni e cali di rendimento. Nove milioni di euro da versare nelle casse degli Azzurri, a gennaio, da parte della

: un prezzo che, al momento, è ingiustificato.

- Un anno fa, quando il trequartista arrivò all’ombra di Palazzo Vecchio, il suo acquisto sembrava importante, viste le qualità, rappresentando quasi una staffetta, in ottica futura, con

. Invece, dopo i problemi fisici, il niente.

. Stefano Pioli non riesce a trovargli una giusta collocazione: quando

era fuori, la Fiorentina giocava con il trequartista e, al momento del suo rientro, si è ritrovato in una squadra che aveva mutato la propria pelle e non utilizzava più l’uomo a sostegno del centravanti.

- Il talento che si prospettava come uno dei migliori calciatori italiani sembra essersi perso dietro alle recenti

. Settantanove minuti giocati in campionato (paradossalmente, otto in più di quelli maturati nell’unica presenza in Primavera, dove era sceso per accumulare gioco nelle gambe), a cui si sommano i centoventicinque nelle due gare di Coppa Italia, compresa quella di ieri contro la Lazio, in cui non ha ben figurato.

- Un obbligo di riscatto - del quale gioverà anche il

, che incasserà 1,3 milioni di euro - trasformatosi in un obbligo senza il suo riscatto. Lontano dai tempi migliori e dalla forma di un tempo, necessaria per esprimersi, da seconda linea cerca di rimettersi in gioco, con numerose difficoltà.

sarà l’acquisto di gennaio della Fiorentina, è proprio il caso di dirlo: per il suo arrivo a titolo definitivo,

.